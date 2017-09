Schulz beskylder Merkel for «skandaløs» valgkamp

utenriks

Schulz hamret løs på Merkel da partilederne møttes til den såkalte «elefantrunden» i Berlin søndag. Elefantrunden er tyskernes versjon av partilederdebatten på valgkvelden.

– Jeg mener Merkel har drevet en skandaløs valgkamp. Fordi hun hele tida nektet å gå i konfrontasjon med partier til venstre og til høyre, og fordi hun hele tida var så vag om egne standpunkter, skapte hun et vakuum som AfD kunne fylle, sa Schulz.

– Nå har kristendemokratene betalt prisen, og jeg mener de må tenke igjennom hva de egentlig kan få til i en slik situasjon, sa han.

Lover konfrontasjoner

Selv er Schulz fast bestemt på å avslutte den sittende storkoalisjonen mellom SPD og Merkels partiallianse CDU/CSU. Han vil i stedet gå i opposisjon.

SPD-lederens spådom er at Merkel vil danne en ny koalisjon med liberale FDP og miljøpartiet Grüne.

– Jeg kjenner henne. Disse koalisjonssamtalene vil finne sted. Merkel vil gi dere hva som helst for å beholde makten. Det er ikke vanskelig for henne. Noen har kalt henne en «støvsuger», hun bare suger opp andres ideer, sa Schulz.

Det landet trenger nå, er ordentlige politiske konfrontasjoner, tilføyde han.

Ønske om stabilitet

Merkel svarte at det gjorde henne trist å høre Schulz karakterisere storkoalisjonen på en slik måte.

– Men realiteten er at Tyskland trenger en regjering. Jeg er glad for at det iallfall er to partier som er åpne for diskusjoner, sa hun.

FDPs leder Christian Lindner anbefalte en mer konstruktiv tilnærming.

– Vi ønsker ikke å fortsette valgkampen nå, Schulz. Det vi må gjøre nå, er å stabilisere Tyskland i det som er turbulente tider for både Europa og verden, sa han.

(©NTB)