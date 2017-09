Svekket Merkel sendes til Jamaica

utenriks

Prognosen klokka 22 søndag viste en oppslutning på 33 prosent for Merkel og hennes kristenkonservative partiallianse CDU/CSU.

Et slikt resultat vil være Merkels svakeste siden hun ble partileder i CDU. Sammenlignet med valget i 2013 er det en tilbakegang på 8,5 prosentpoeng.

Den store valgvinneren er partiet AfD på ytre høyre, som ifølge prognosen lå an til å få en oppslutning på 12,8 prosent.

SPD går i opposisjon

Et «bittert» nederlag, fastslår SPDs leder Martin Schulz.

Han overtok som partileder i vinter og skulle bli SPDs redningsmann. Slik ble det ikke. Prognosen, som var utarbeidet av Infratest dimap for fjernsynskanalen ARD, viste en oppslutning på 20,6 prosent, ned 5,1 prosentpoeng fra 2013-valget.

Nå vil Schulz gå i opposisjon.

– Denne kvelden markerer slutten på storkoalisjonen og vårt samarbeid med kristendemokratene, sa Schulz da han talte til SPDs valgvake.

Sender Merkel til Jamaica

«Schulz sender Merkel til Jamaica», lød overskriften hos ARD på nett.

Det mest aktuelle alternativet til dagens storkoalisjon er nemlig en såkalt Jamaica-koalisjon, etter fargene i det jamaicanske flagget. En slik koalisjon vil bestå av CDU/CSU (de svarte), liberale FDP (de gule) og Grüne (de grønne).

Både FDP og Grüne viste søndag kveld interesse for slike samtaler. Merkel sa på sin side at hun ville ta seg tid til å sondere.

– Vi ønsker å danne regjering, og ingen regjering kan dannes uten oss, fastholdt hun.

Gjennombrudd for AfD

For det sterkt innvandringskritiske partiet AfD ble valget et stort gjennombrudd. Partiet lå ifølge prognosene an til å bli tredje størst med hele 93 seter i nasjonalforsamlingen.

– Vi skal jage dem! sa Alexander Gauland, én av partiets to ledere.

Han første løfte var en parlamentarisk gransking av Merkel, som AfD mener kan ha brutt loven i forbindelse med håndteringen av flyktningkrisen i 2015.

«Skandaløs valgkamp»

Da partilederne møttes for å debattere valgresultatet, gikk Schulz langt i å gi Merkel skylden for AfDs suksess.

– Jeg mener Merkel har drevet en skandaløs valgkamp. Fordi hun hele tida nektet å gå i konfrontasjon med partier til venstre og til høyre, og fordi hun hele tida var så vag om egne standpunkter, skapte hun et vakuum som AfD kunne fylle, sa han.

Ved selv å gå i opposisjon sørger Schulz nå for å forhindre at AfD blir det største opposisjonspartiet, noe som ville ha gitt partiet en enda mer framtredende rolle.

«Betryggende for Europa»

Trass tilbakeslaget for Merkel mener statsminister Erna Solberg (H) at resultatet er «betryggende for Europa».

– Vi trenger en sterk politiker som Angela Merkel også framover, sier Solberg til NTB.

– Men det blir utfordrende for henne å finne samarbeidspartnere, litt på samme måte som hjemme hos oss, sier hun.

Tyskland-kjenner Kate Hansen Bundt, som er generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, mener Merkel bør klare å stable en Jamaica-koalisjon på beina. Merkel er kjent for å være pragmatisk og vil trolig være villig til å strekke seg langt, påpeker hun.

– Men jeg tror vi kan forvente en lang periode før en ny regjering er på plass.