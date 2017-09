Tyske jøder: AfD utgjør landets største utfordring siden krigen

utenriks

– For første gang har et høyrepopulistisk parti med sterke forbindelser til høyreekstremisme blitt stemt inn i Bundestag, heter det i en uttalelse som Zentralrat der Juden in Deutschland publiserte på sitt nettsted søndag kveld.

– Vi forventer at våre demokratiske krefter avdekker AfDs sanne ansikt og blottlegger partiets tomme, populistiske løfter, skriver det jødiske sentralrådet videre.

Den jødiske verdenskongress (WJC) uttrykker også dyp bekymring.

– Det er avskyelig at AfD, en skammelig, reaksjonær bevegelse som fremkaller det verste fra Tysklands fortid og som burde være forbudt, nå har denne muligheten i den tyske nasjonalforsamlingen til å fremme sin nedrige plattform, sier WJCs leder Ronald Lauder.

