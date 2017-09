Tyskerne til urnene – valgresultatet ansees som gitt

utenriks

Valglokalene åpnet klokka 8 søndag morgen og stenger klokka 18. Statsminister Angela Merkel avla stemme søndag ettermiddag i Berlin. Iført svarte bukser og en rød blazer var det en smilende Merkel som ankom valglokalet sammen med sin ektemann Joachim Sauer i det lette regnet.

Den sosialdemokratiske partilederen Martin Schulz oppfordret sine medborgere til delta i valget da han avga sin stemme om formiddagen.

– Jeg håper at så mange mennesker som mulig vil benytte seg av stemmeretten i dag og styrke Tysklands demokratiske framtid ved å stemme på demokratiske partier, sa han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han har i valgkampen anklaget Alternativ for Tyskland (AfD) for å ville gravlegge demokratiet.

– Alternativ for Tyskland er ikke noe alternativ. Det er en skam for vår nasjon, sa han på et møte fredag.

Stor avstand

Nylige meningsmålinger viser at statsminister Angela Merkels CDU/CSU ligger an til å få mellom 36 og 38 prosent, mens Martin Schulz' sosialdemokrater SPD får mellom 21 og 23 prosent.

Slik har det vært i flere måneder for de to partiene som i dag utgjør regjeringskoalisjonen. Begge partiene ligger an til å miste et par prosentpoeng i forhold til forrige valg, men avstanden dem imellom er bemerkelsesverdig uforandret.

Mellom de fire småpartiene som utgjør opposisjonen i Tyskland er det derimot skarp kniving, en kniving som kan avgjøre om CDU-SPD-koalisjonen fortsetter, eller om CDU eller SPD går fra hverandre og finner andre partnere.

Hver dag skifter forholdet mellom høyreliberale FDP, De grønne, venstrepartiet Die Linke og høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland (AfD). Alle målinger viser at AfD for første gang kommer inn i Forbundsdagen og dermed blir det første partiet til høyre for CDU og CSU med sete i nasjonalforsamlingen siden krigen.

– AfD vil utfordre i Forbundsdagen

Gjennomsnittsberegninger av meningsmålinger har pekt på at partiet kan bli det største av småpartiene. Om CDU og SPD fortsetter i regjering sammen, blir AfD dermed det offisielle opposisjonspartiet, med visse privilegier i Forbundsdagen.

De etablerte partiene vil isolere det islamfiendtlige og innvandringskritiske partiet, men observatører påpeker at dets representanter uansett vil endre situasjonen i Forbundsdagen.

– Dersom AfD blir det ledende opposisjonspartiet, vil de utfordre i nøkkelspørsmål. Det vil i stor grad endre tonen i parlamentet, sier direktør Thorsten Brenner i Global Public Policy Institute i Berlin.

Mange kommentatorer har ellers omtalt den tyske valgkampen som en matt affære ettersom motsetningen mellom de to hovedmotstanderne Merkel og Schulz ikke er stor i viktige saker.,

Merkel ser ut til å vinne stort med sine løfter om stø kurs, men analytikere har påpekt at hun må ta tak i flere krevende saker i den kommende perioden, som å sikre euroen, integrering, eldrebølgen og infrastruktur.

Anslagsvis 61,5 millioner mennesker har stemmerett i Tyskland. Tall fra landets valgkommisjon viste at valgdeltakelsen fram til klokken 14 var på 41,1 prosent, omtrent på nivå med 2013-valget da den på samme tidspunkt lå på 41,4 prosent.

(©NTB)