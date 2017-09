EU avslutter overoppsyn med gresk økonomi

utenriks

Mandag ble Hellas formelt sluppet fri fra EUs overoppsyn etter å ha vært stemplet som et overforbrukende land siden 2009.

Tre andre land er fortsatt under overoppsyn fordi de har et budsjettunderskudd på mer enn 3 prosent: Storbritannia, Spania og Frankrike.

Da gjeldskrisen i eurosonen var som verst i 2011, var hele 24 land underlagt de spesielle prosedyrene.

Roste grekerne

Avgjørelsen om å fjerne Hellas, ble tatt av EU-landene mandag.

– Det er en anerkjennelse av den enorme innsatsen og oppofrelsene som det greske folket har gjort for å gjenopprette stabiliteten i den offentlige økonomien i landet deres, sier EUs økonomikommissær Pierre Moscovici.

– Denne snuoperasjonen er uten sidestykke i Europa, føyer han til.

Hellas' budsjettunderskudd var i 2009 på over 15 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, noe som førte til sjokk og stor uro på finansmarkedene.

Etter å ha måttet ta opp flere enorme kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF), greide Hellas i fjor å sikre et budsjettoverskudd på 0,7 prosent, mens det i år ligger an til å bli et budsjettunderskudd på 1,2 prosent av BNP.

Ser mot høsten 2018

Det siste kriseprogrammet varer fram til august 2018. Etter dette håper Hellas å kunne ta opp lån i de ordinære finansmarkedene.

Samtidig som Hellas har gått fra et stort budsjettunderskudd til dagens balanse, har bruttonasjonalproduktet blitt redusert med en firedel, og grekere flest har langt mindre å rutte med i dag enn for åtte år siden.

Landets gjeld var i fjor på 179 prosent av BNP, noe som på sikt ikke regnes som bærekraftig. Hellas har gang på gang bedt om å få slettet deler av gjelden, men det har blant annet Tyskland vært sterkt imot.

Det er ikke ventet at denne holdningen vil endre seg etter helgens valg i Tyskland, ifølge eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem, som mandag besøkte Aten.

Hellas skal før året er omme, gjennomføre en rekke økonomiske reformer for å få utbetalt den siste delen av kriselånene. De 95 tiltakene vil blant annet føre til velferdskutt og mer privatisering.

