Hundrevis skal være drept i kamper i Etiopia

– Vi kan si at hundrevis av oromoer er drept, og det er også døde på den somaliske siden, vi vet ikke akkurat hvor mange, sa regjeringens talsmann, Negeri Lencho, på en pressekonferanse mandag.

I tillegg er minst 50.000 mennesker drevet på flukt.

De to folkegruppene har lenge ligget i konflikt om hvem som skal kontrollere dyrkbar mark som ligger ved grensen mellom de to regionene som blir kontrollert av hver sin folkegruppe.

Volden brøt ut etter at to lokale byråkrater fra regionen Oromia ble pågrepet og drept av regionale somaliske styrker 11. september.

Det skal nå være et opphold i kampene, og det blir gjort forsøk på å megle i striden. I april signerte lederne i de to regionene en avtale som skulle få slutt på grensestriden. Konflikten var også gjenstand for en folkeavstemning i 2004, som også førte til en avtale, med sammenstøtene har likevel fortsatt.

