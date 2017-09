Minst 36 sivile skal ha blitt drept i russiske flyangrep i Syria

utenriks

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier at dødstallet er det høyeste siden 15. september, da området ble erklært for å være en såkalt nedtrappingssone. Minst ti av ofrene skal ha vært barn.

Mesteparten av Idlib er under opprørskontroll, og mange opprørere og sivile som er evakuert fra tidligere opprørskontrollerte områder i Syria, for eksempel Øst-Aleppo, befinner seg her.

SOHR er en eksilgruppe som holder til i Storbritannia, og som følger utviklingen på bakken i Syria gjennom et bredt kildenettverk.

Ifølge gruppen er det gjennomført over 70 flyangrep i løpet av mindre enn et døgn mot Idlib. En rekke byer og landsbyer er rammet.

Avtalen som skulle føre til en voldsnedtrapping i provinsen, ble inngått mellom Russland og Iran, som støtter regimet i Damaskus, og Tyrkia, som holder med deler av opprøret mot president Bashar al-Assad.

