Nord-Korea truer med å skyte ned amerikanske fly

utenriks

– Trump hevdet at vår ledelse ikke kommer til å finnes særlig lenge. Han erklærte krig mot vårt land, sa utenriksminister Ri Yong-ho mandag til journalister utenfor hotellet der han bor i New York under FNs hovedforsamling.

– Alle medlemsland og hele verden bør huske klart at det var USA som først erklærte krig mot vårt land, framholder Ri og føyer til at dette gir Nord-Korea rett til å iverksette mottiltak.

– Siden USA har erklært krig mot vårt land, vil vi ha enhver rett til å iverksette mottiltak, deriblant å skyte ned amerikanske, strategiske bombefly, selv når de ennå ikke har passert grensen til landets luftrom, sier Ri og legger til:

– Spørsmålet om hvem som ikke finnes særlig lenge, vil da bli besvart.

Ordkrig

Den siste ordkrigen startet da president Donald Trump i sin tale til hovedforsamlingen forrige tirsdag truet med å utslette Nord-Korea om landet angrep USA eller noen av USAs allierte, og kalte Nord-Koreas leder Kim Jong-un en rakettmann på et selvmordstokt.

Kim slo tilbake med et personangrep på Trump der han kalte ham en mentalt forstyrret, senil gammel tusseladd.

Nord-Korea har de siste månedene både prøvesprengt atombomber, sendt opp missiler som kan bære atomstridshoder og truet med å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam. Noen av missilene kan ifølge eksperter nå USA, og Kim svarte Trump med å true USA med død og mørke.

Bombefly på tokt

Fredag utvidet USA sanksjonene mot Nord-Korea, og lørdag sendte USA bombefly på tokt langt oppover østkysten av Nord-Korea. Og i helgen kom Trumps siste opptrapping da han tvitret at Nord-Korea ikke vil finnes særlig mye lenger om landet fortsetter med sine trusler.

Som svar på Ris siste utspill sa Pentagon mandag at de vil gi Trump en rekke alternativer han kan bruke til å håndtere Nord-Korea om ikke de nordkoreanske provokasjonene stanser.

FNs generalsekretær António Guterres ber begge parter roe seg ned. Mandag advarte han mot at den harde retorikken fort kan føre til misforståelser, og han gjorde det igjen klart at den eneste løsningen på konflikten er politisk.

(©NTB)