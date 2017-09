Palestinas statsminister varsler regjeringsmøte på Gazastripen

utenriks

Besøket kommer etter at islamistiske Hamas nylig kom med flere innrømmelser overfor Fatah i et forsøk på å bane vei for en ny palestinsk samlingsregjering.

Fatah er partiet til president Mahmoud Abbas. I snart ti år har partiet måttet nøye seg med å styre på den israelskokkuperte Vestbredden, mens Hamas har kontrollert Gazastripen.

– Hamdallah og medlemmer av regjeringen vil ankomme Gaza neste mandag for å innlede samtaler om regjeringens ansvarsområder, heter det i en uttalelse fra den palestinske regjeringen mandag.

Hamdallah skal ikke ha vært på Gazastripen siden 2015.

– Jeg reiser til den elskede Gazastripen neste mandag med regjeringen og alle grupper, myndigheter og sikkerhetstjenester, skriver han på Facebook.

(©NTB)