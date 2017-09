Politico: Kushner brukte privat epost fra Det hvite hus

utenriks

Da Trump fortsatt bare var presidentkandidat anklaget han jevnlig sin demokratiske rival Hillary Clinton for å ha brukt en privat epostserver mens hun var utenriksminister og sa at hun burde fengsles for det.

Etter en undersøkelse anbefalte FBI at det ikke ble reist noen anklager mot henne, men bemerket at hun hadde vært svært uforsiktig i sin håndtering av sensitiv informasjon.

Politico skriver at Kushner brukte en personlig server til å sende meldinger til tjenestemenn i Det hvite hus og rådgivere utenfor om mediedekning, planlegging av hendelser og andre problemer.

Det foreligger ingen opplysninger om at epostene inneholdt sensitiv informasjon eller var klassifisert, men de kan likevel falle inn under en lov som krever at alle dokumenter relatert til presidentens personlige og politiske aktiviteter skal arkiveres.

Abbe Lowell, en advokat for Kushner, bekrefter at det er korrekt at hans klient sendte epost fra en privat server.

– Færre enn hundre eposter fra januar til august ble enten sendt til eller returnert av Kushner til kollegaer i Det hvite hus fra hans personlige epostkonto, sa han.

