Spania truer med å pågripe katalansk leder

Men de juridiske betingelsene for en pågripelse må være oppfylt, sa riksadvokat Jose Manuel Maza mandag.

Statsminister Mariano Rajoy har gjentatte ganger insistert på at folkeavstemningen 1. oktober om katalansk løsrivelse fra Spania ikke vil finne sted.

Han og hans konservative Folkeparti (PP) insisterer på at folkeavstemningen er ulovlig, og lovgivningen i Catalonia som åpner for avstemningen, er suspendert av Spanias forfatningsdomstol.

Spansk påtalemyndighet har varslet at alle som deltar i organiseringen av folkeavstemningen, vil kunne bli siktet for sivil ulydighet, misbruk av stilling og misbruk av offentlige midler.

Maza sier at Puigdemont vil kunne pågripes for misbruk av offentlig midler, en lovovertredelse som straffes med fengsel.

Påtalemyndigheten har allerede bedt politiet etterforske alle forsøk på å organisere avstemningen og gitt ordre om etterforskning av 700 katalanske ordførere. Politiet har også beslaglagt rundt ti millioner stemmesedler og andre gjenstander som valgurner.

Catalonias regjering vil uansett la folkeavstemningen gå sin gang. Meningsmålinger viser at katalanerne er splittet, kanskje med et lite flertall imot løsrivelse, mens et klart flertall mener at folkeavstemningen må få gå sin gang.

