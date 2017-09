Trump med nytt og utvidet innreiseforbud til USA

utenriks

De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA og ført til en debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering.

Ifølge The Washington Post har tjenestemenn i Trump-administrasjonen uttalt at det er et mål at de nye reglene både er strenge og målrettet. De kommer samtidig som det forrige forbudet utløper. De første restriksjonene gjaldt visumstans for reisende fra seks muslimske land.

Denne tredje versjonen av innreiseforbudet fra Trump-administrasjonen omfatter innbyggere fra Nord-Korea, Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela og Jemen. Sudan er fjernet fra listen.

