FNs Midtøsten-utsending kritiserer Israels bosetningspolitikk

utenriks

Nickolaj Mladenov sa til FNs sikkerhetsråd mandag at landet bare fortsetter sin bosettingsutvidelse og derigjennom gjør en tostatsløsning stadig mer uoppnåelig.

Han sa også at siden 20. juni i år har bosetningsaktiviteten fortsatt i høyt tempo og at det var et gjennomgående mønster i løpet av året, sett under ett.

Aktiviteten var først og fremst konsentrert i Øst-Jerusalem, der Israel planla over 2.300 boliger i juli. Ifølge utsendingen utgjør det 30 prosent flere boliger enn for hele fjoråret.

Mladenov understreket at FN anser bosetningsaktivitet som dette for å være ulovlig i henhold til folkeretten.

