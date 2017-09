Fortsatt fare for vulkanutbrudd på Bali

utenriks

En talsmann for indonesisk kriseberedskap sier tirsdag at rystelsene fra fjellet øker i styrke, noe som tyder på at magma fortsetter å bevege seg mot overflaten og at et utbrudd kan være forestående. Mandag ble det registrert mer enn 560 vulkanske jordskjelv, de fleste av dem nær overflaten.

Sist det var vulkanutbrudd på Agung-fjellet, var i 1963. Da mistet rundt 1.100 mennesker livet. Det litt over 3.000 meter høye fjellet spredte aske så høyt som 20 kilometer opp i lufta.

Evakuering av folk fra landsbyer i nærheten begynte i helgen. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har myndighetene varslet turister og innbyggere om å unngå camping og fotturer i en omkrets på 9 kilometer fra krateret.

Agung ligger om lag 75 kilometer fra turistbyen Kuta. Vulkanen har gitt lyd fra seg siden august i år.

(©NTB)