Irak krever at kurderne oppgir kontroll over flyplassene innen tre dager

Statsminister Haider al-Abadi varslet ultimatumet tirsdag, dagen etter at det ble holdt en folkeavstemning om hvorvidt regionen Kurdistan i Nord-Irak skal erklære seg som et uavhengig land.

Folkeavstemningen er blitt kraftig kritisert både av sentralmyndighetene i Bagdad og flere naboland som selv har en stor kurdisk minoritet i områder som grenser til irakiske Kurdistan.

Ifølge al-Abadi vil flyforbudet ikke gjelde humanitære og andre svært viktige flyvinger.

Kurderne i Nord-Irak har sin egen regionale regjering, sitt eget parlament, væpnede styrker og flyplasser i Iraks tre nordligste provinser. Regionen har fungert som et selvstyrt område med sine egne lover i over ti år. De siste årene har kurdiske Peshmerga-styrker også inntatt omstridte områder utenfor de tre provinsene i forbindelse med krigen mot IS.

Folkeavstemningen mandag var ikke bindende, og inntil videre vil den ikke føre til uavhengighet, men den har uansett bidratt til en kraftig opptrapping i spenningene i området, ikke minst mellom den kurdiske regionen og Tyrkia.

