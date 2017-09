Kongressen krever svar om bruk av private eposter i Det hvite hus 

utenriks

Blant dem som skal ha brukt private epostkontoer i jobbsammenheng, er Trumps datter Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner. Begge har kontorer i Det hvite hus og fungerer som noen av presidentens nærmeste rådgivere.

Flere nåværende og tidligere tjenestemenn bekrefter opplysningene overfor The New York Times. Også Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon og tidligere stabssjef Reince Priebus er blant de seks, i tillegg til økonomirådgiver Gary Cohn og politisk rådgiver Stephen Miller.

Varsler granskning

Nå krever en ledende republikaner i Representantenes hus, Trey Gowdy, flere svar om hva som har skjedd. Sammen med demokraten Elijah Cummings har han skrevet brev til Det hvite hus og utenriksdepartementet der de varsler en granskning på vegne av komiteen som har ansvar for å granske statsapparatet. Gowdy og Cummings er de øverste representantene i denne komiteen, som ifølge de to vil bruke sine ressurser på å «forebygge og hindre misbruk av private former for skriftlig kommunikasjon».

Den første meldingen om saken kom søndag da det ble kjent at Kushner, Trumps svigersønn, hadde brukt sin private konto til å sende og motta rundt hundre arbeidsrelaterte epostmeldinger i løpet av den nye administrasjonens første sju måneder i Det hvite hus.

Ikke ulovlig

Det hvite hus bestrider ikke disse opplysningene overfor ABC News.

Det er ikke ulovlig for ansatte i Det hvite hus å bruke personlige epostkontoer, men de må videresende all jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle epostkontoer.

– Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver. De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Clinton slår tilbake

Hillary Clinton, som selv er blitt etterforsket for å ha brukt en privat epostkonto i sin tid som utenriksminister, reagerer kraftig på saken.

Som presidentkandidat for Demokratene måtte hun tåle gjentatte angrep fra sin motkandidat Donald Trump og hans stab.

– Dette er toppen av hykleri, sier Clinton til radiostasjonen Sirius XM, ifølge ABC News.

Clinton har flere ganger omtalt sin egen bruk av privat epost som utenriksminister som «et dumt feilsteg, men en enda dummere skandale». Hun sier hun beklager at landet måtte utsettes for denne saken.

Under valgkampen i fjor høst tok Trump flere ganger til orde for at Clintons bruk av privat epost måtte etterforskes, og i en debatt sa han at Clinton ville «ha sittet i fengsel» dersom han hadde hatt makten.

(©NTB)