Kurdistans leder ber Bagdad om dialog 

utenriks

– Vi forsikrer verdenssamfunnet om at vi er villige til å delta i en dialog med Bagdad, sa Barzani i en TV-tale tirsdag kveld, dagen etter at den omstridte folkeavstemningen ble gjennomført i den kurdiske regionen i Nord-Irak.

Han sa også at folkeavstemningen ikke betyr at det skal trekkes en grense mellom Kurdistan og Irak. Samtidig erklærte han at velgerne stemte ja til uavhengighet.

Truer med flyforbud

Folkeavstemningen er blitt kraftig kritisert både av sentralmyndighetene i Bagdad og flere naboland som selv har en stor kurdisk minoritet i områder som grenser til irakiske Kurdistan.

Tidligere tirsdag ga Iraks statsminister Haider al-Abadi kurderne en frist på tre dager til å oppgi kontrollen over flyplassene i de nordlige selvstyrte provinsene. Hvis de ikke har gjort dette innen fredag, vil irakiske myndigheter innføre flyforbud.

Ifølge al-Abadi vil forbudet ikke gjelde humanitære og andre svært viktige flyginger.

Selvstyre i over ti år

Kurderne i Nord-Irak har sin egen regionale regjering, sitt eget parlament, væpnede styrker og flyplasser i Iraks tre nordligste provinser. Regionen har fungert som et selvstyrt område med sine egne lover i over ti år. De siste årene har kurdiske Peshmerga-styrker også inntatt omstridte områder utenfor de tre provinsene i forbindelse med krigen mot IS.

Folkeavstemningen mandag var ikke bindende, og inntil videre vil den ikke føre til uavhengighet, men den har uansett bidratt til en kraftig opptrapping i spenningene i området, ikke minst mellom den kurdiske regionen og Tyrkia.

(©NTB)