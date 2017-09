Sørkoreansk nyhetsbyrå: Nord-Korea styrker forsvaret

utenriks

Den nordkoreanske utenriksministeren Ri Yong-ho har sagt at president Donald Trump har erklært krig mot landet. Det hvite hus avviser uttalelsen og kaller den absurd.

Utenriksministeren mener Nord-Korea har rett til å ta til motmæle. For eksempel innebærer det å skyte ned amerikanske bombefly, selv om de ikke flyr over nordkoreansk luftrom, ifølge Ri.

Ri sa at en Twitter-melding Trump sendte på lørdag, der han advarte utenriksministeren og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un om at de ikke har så lenge igjen hvis de gjør alvor av truslene sine, utgjorde en krigserklæring.

Kinesisk advarsel

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi sa til Reuters at den eskalerende retorikken mellom Nord-Korea og USA er blitt for farlig, og at den eneste løsningen er forhandlinger.

– Vi vil at dette skal roe seg ned. Det blir for farlig og det er ikke i noens interesse. Vi håper de vil se at det ikke er andre veier enn forhandlinger for å løse det kjernefysiske problemet på den koreanske halvøya. Alternativet er en katastrofe, sa han.

Ødeleggende konflikt

Den sørkoreanske utenriksministeren Kang Kyung-wha etterlyser på sin side en mye mer omhyggelig styring av spenningen for å hindre en ødeleggende konflikt.

– Det er svært sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre ytterligere provokasjoner. Under slike forhold er det viktig at vi i Sør-Korea og USA håndterer situasjonen med fasthet for å forhindre en ytterligere opptrapping av spenningen, sa han.

– Det kan ikke starte en ny krig i regionen. Konsekvensene vil være helt ødeleggende, ikke bare for den koreanske halvøya, men også for Nordøst-Asia og for hele det internasjonale samfunnet, la han til.

Kan være nær målet

Kang sa at Nord-Koreas kjernefysiske program ser ut til å være svært nær målet om å ha et kjernefysisk missil som kan nå det amerikanske fastlandet.

Hun uttrykte også sørkoreanske støtte til USAs strategi om å holde et maksimalt press på Nord-Korea. Målet er å få myndighetene til å forhandle om å fjerne atomtrusselen fra den koreanske halvøya, og ikke for å velte den nordkoreanske regjeringen.

