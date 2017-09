Senatet utsetter avstemning om Obamacare-erstatning

utenriks

– Vi har besluttet at siden vi ikke har nok stemmer til å få forslaget igjennom, så utsetter vi avstemningen, sier den republikanske senatoren Bill Cassidy tirsdag.

Republikanerne hadde håpet å få vedtatt det nye forslaget til helsereform som skal erstatte Obamacare, med enkelt flertall innen den opprinnelige fristen 30. september. Men slik blir det ikke.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for deres alternative helsereform for at den skal gå gjennom. Samtlige 48 demokratiske senatorer stemmer imot, og da har republikanerne bare råd til at to av deres hopper av.

Men tre av de republikanske senatorene har erklært at de vil stemme mot. De tre er John McCain, Rand Paul og Susan Collins.

