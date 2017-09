Siemens og Alstom slår seg sammen til toggigant

utenriks

De to selskapene opplyste tirsdag kveld at de har signert en intensjonsavtale.

– Vi skaper en ny europeisk mester innen jernbaneindustrien på lang sikt. Dette vil gi våre kunder verden over en mer innovativ og mer konkurransedyktig portefølje, sier Joe Kaeser, toppsjefen i Siemens AG.

Sammenslåingen innebærer at produksjonen av de franske høyhastighetstogene TVG og tyske ICE havner under samme tak, i tillegg til annen teknologi innen jernbaneområdet.

I det nye selskapet skal Siemens eie 50 prosent pluss én aksje. Selskapets toppsjef blir imidlertid Henri-Poupart Lafarge fra Alstom. Selskapets hovedkvarter skal i tillegg ligge i Paris.

Den franske staten eier 20 prosent av Alstom, og i Frankrike har det vært bekymring for at landet mister kontroll over viktig industri. Sammenslåingen er blitt drøftet i årevis, og den markerer sluttpunktet for en stor omlegging av det franske selskapet, som blant annet solgte sin energivirksomhet til amerikanske General Electric i 2015.

