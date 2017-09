Sverige: Tog kolliderte med stridsvogn

utenriks

– Vi har informasjon om at et tog har kollidert med en stridsvogn. Det er et persontog fra SJ det dreier seg om, sier Veronika Gustafsson ved Trafikverket til avisa Aftonbladet.

Ulykken skjedde tirsdag i nærheten av Vagnhärad, som ligger sør for Stockholm.

– Det er tre personer som er skadd i ulykken, sier Helena Vesterlund ved den svenske redningstjenesten til avisa Expressen.

Et øyenvitne forteller at en av togvognene begynte å brenne. Men toget skal ikke ha veltet over på siden, ifølge meldingene til SOS Alarm.

– Det lille jeg vet, er at et persontog har kollidert med en stridsvogn. Senere har vi fått rapporter om at lokomotivet har sporet av, sier Lars Hedström ved Trafikverket til kringkasteren SVT.

Han legger til at lokføreren skal ha fått hodeskader i kollisjonen.

(©NTB)