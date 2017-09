Trump reiser til Puerto Rico neste tirsdag

utenriks

– Jeg reiser til Puerto Rico tirsdag, sa Trump til journalister i Det hvite hus tirsdag formiddag amerikansk tid.

Han antydet samtidig at tirsdag neste uke er den første dagen han kan reise til den amerikanske øya uten å forstyrre redningsarbeidet.

Trump har ikke bare fått kritikk for å ha gjort lite for orkanofrene på Puerto Rico, men også for å ha skrevet en Twitter-melding der han antyder at grunnen til det sene rednings- og oppryddingsarbeidet er Puerto Ricos egen feil.

Nå understreker Trump at Puerto Rico betyr mye for ham.

– Puerto Rico er veldig viktig for meg. Øya er totalt ødelagt, sa Trump og antydet at han muligens også kommer til å reise til de amerikanske Jomfruøyene.

Både Puerto Rico og Jomfruøyene ble hardt rammet av ekstremværet Irma før de få dager senere også ble truffet av orkanen Maria.

