Tusk: EU fortsatt ikke klar for å diskutere handelsbånd til Storbritannia

utenriks

– Jeg mener det ikke har vært tilstrekkelige framskritt. Men vi vil jobbe med det, sa Tusk etter samtaler med den britiske statsministeren Theresa May i London tirsdag.

Samtidig roste han en tale May holdt i forrige uke hvor hun foreslo at Storbritannia kan bidra til EUs budsjetter i en overgangsperiode på to år etter brexit.

EU har tidligere gjort det klart at forhandlingene i denne omgang må dreie seg om situasjonen for EU-borgere i Storbritannia, «regningen» landet må betale når det melder seg ut av unionen, og om hva som skal skje med grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Når det er oppnådd tilstrekkelig framgang på disse områdene, kan samtalene om framtidige handelsforbindelser mellom Storbritannia og EU begynne.

(©NTB)