Flykrangel mellom USA og Canada kan koste 4.200 briter jobben

Det amerikanske handelsdepartementet mener den canadiske flyprodusenten får urettferdige subsidier og dermed kan selge sine fly til kunstig lave priser i USA. Avgjørelsen er foreløpig, og en endelig beslutning er ventet i desember.

Arbeidsplasser både i Canada og Storbritannia kan rammes av avgjørelsen. Vingene til flyene lages i Nord-Irland, der 4.200 arbeidere i Belfast står i fare for å miste jobben. Flere tusen er også ansatt i kjeden av underleverandører.

– Ekstremt skuffende, uttaler statsminister Theresa May på sin offisielle Twitter-konto. Canadiske myndigheter sier på sin side at de er sterkt uenig i avgjørelsen.

Det var den amerikanske konkurrenten Boeing som i april brakte saken inn for departementet. Selskapet hevder at Bombardier har fått 3 milliarder dollar i subsidier fra myndighetene i Storbritannia, Canada og provinsen Quebec. Boeing mener konkurrenten i fjor solgte 75 CS100-fly til Delta Air Lines for mindre enn det koster å bygge flyene.

Delta har på sin side påpekt at Boeing ikke engang lager 100-seters fly av typen flyselskapet trenger.

– Boeing har ikke noe amerikanskbygget produkt å tilby, siden selskapet stanset produksjonen av sitt eneste fly på denne størrelsen, 717, for mer enn ti år siden, uttaler flyselskapet.

Canadas statsminister Justin Trudeau truet tidligere i september med å stanse et kjøp av 18 F-18 kampfly fra Boeing.

