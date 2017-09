Trump står fast på kraftig nedgang i selskapsskatten 

utenriks

President Donald Trump legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap.

Ifølge hans viktigste økonomiske rådgiver, Gary Cohn, er det to ting presidenten ikke vil fire på: At selskapsskatten kuttes til 20 prosent fra dagens 39,6 prosent, og at middelklassen skal nyte godt av reformen.

Amerikanske medier melder også at det kan bli skattelettelser både for de aller rikeste og for middelklassen.

Ifølge Washington Post ligger det i tillegg an til økte skattefradrag ved boligkjøp og gaver til veldedighet.

Avisen har fått tilgang til et ni sider langt dokument, men der står det ingenting om hvilke skattehull Trump og republikanerne i Kongressen vil tette for å kunne finansiere skattelettelser andre steder. Det er ventet at det vil ta flere måneder å få løsningene på plass Kongressen, der frontene mellom republikanerne og demokratene er svært steile.

Trump ønsker forenklinger

– Jeg har bedt politikere i begge partier diskutere rammene for våre skattelettelser og skattereformer. Det vil bli et svært, svært solid forslag, sa presidenten før skatteplanen skulle legges fram onsdag.

Trump har på forhånd lovet at han vil forenkle de tusen sider lange skattereglene, kutte skatten «ikke bare litt, men enormt» for middelklassen, kutte skatten på næringsvirksomhet til 15 prosent og «bringe tilbake milliarder av dollar i rikdom» fra amerikanske selskaper som han mener er låst i utlandet.

– Jobbene vil begynne å strømme inn fra hele verden og tilbake til vårt land, sier Trump.

Hellig gral

Å endre skattesystemet har lenge vært en hellig gral for det republikanske partiet. Men til tross for republikansk kontroll i begge kamre, erkjenner partimedlemmer at mer moderate skattekutt nå er hovedmålet.

Reformen som Trump foreslår, vil koste myndighetene i alt 5.000 milliarder dollar i skatteinntekter, og disse må hentes inn på andre områder for at det amerikanske statsbudsjettet ikke skal gå enda mer i underskudd.

Å få gjennomført endringene er blitt ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til. Han har verken greid å fjerne helsereformen til Barack Obama, Obamacare, eller bygget en mur på grensen til Mexico, slik han lovet under valgkampen.

Bekymrede økonomer

Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.

Om så ikke skjer, vil det skade Trumps renommé og kan også utgjøre en fare for veksten i aksjemarkedet, som har vært et av lyspunktene i hans åtte måneder lange periode som president.

Sjefen for Det internasjonale pengefondet – Christine Lagarde – advarte onsdag om at USA ikke vil nå sine ambisiøse økonomiske mål med mindre landet kan få gjennom de lovede politiske endringene, inkludert skattereformen.

Amerikanske økonomer er stadig mer bekymret for utviklingen i USAs økonomi, men de tror ikke det er noen fare for økonomisk tilbakegang på kort sikt.

