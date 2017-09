Tusenvis av Kennedy-dokumenter klare til å gis ut

utenriks

President Donald Trump kan imidlertid bli den som ødelegger for alle som nå venter på å se dokumentene. Men så langt foreligger det ingen indikasjoner på at han kommer til å gripe inn.

Nasjonalarkivet i USA har frist fram til 26. oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i 1963. Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene, vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig.

Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, uttaler dommer John Tunheim. Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.

Store nyheter eller ei, folk har uansett rett til å få tilgang på dokumentene, mener Larry Sabato, som er leder for Center for Politics ved University of Virginia.

– Det amerikanske folk fortjener å få vite fakta, eller i det minste fortjener de å få vite hva myndighetene har holdt skjult for dem i alle disse årene. Det er fullstendig på overtid å legge fram denne informasjonen nå, sier Sabato, som har skrevet en bok om Kennedy, til AP.

(©NTB)