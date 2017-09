Dødstallet stiger etter Mexico-skjelvet

utenriks

Lederen for sivilforsvaret i landet, Luis Felipe Puente, kunngjorde det nye tallet på omkomne torsdag.

Redningsmannskapene finner fortsatt omkomne i ruinene av bygninger som raste sammen da skjelvet med en styrke på 7,1 rammet den 19. september, men mange steder er opprydningen allerede ferdig.

Mexicos president Enrique Pena Nieto sa onsdag at de to jordskjelvene som har rammet landet de siste ukene, kan ha gjort skader for omkring 38 milliarder pesos. Summen tilsvarer rundt 16,5 milliarder kroner.

(©NTB)