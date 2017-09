EUs brexit-sjef: Ny dynamikk i samtalene 

utenriks

EU og Storbritannia har denne uka holdt fjerde runde i de formelle forhandlingene om britenes sorti fra EU.

I de foregående rundene har det gått trått. Storbritannias statsminister Theresa May holdt derfor en tale i Firenze i forrige uke der hun kom med viktige nye signaler om hva britene ønsker å få ut av forhandlingene.

Det fungerte, bekrefter Barnier.

– Statsministerens tale i Firenze har skapt en ny dynamikk i forhandlingene våre. Det følte vi på kroppen denne uka, sier han.

Nærmere enighet om borgere

Barnier møtte torsdag pressen sammen med Storbritannias brexitminister David Davis for å oppsummere.

– Det er ingen tvil om at dette har vært en avgjørende runde, sier Davis.

Ifølge ham er det tatt «besluttsomme» steg framover. Det gjelder spesielt i diskusjonene om rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU.

Barnier trekker spesielt fram det nye løftet fra britene om at avtalen med EU om borgeres rettigheter skal tas inn i britisk lov.

– Det er veldig viktig. Det vil gi EU-borgere en garanti for at de vil kunne prøve rettighetene sine for britiske domstoler, sier Barnier.

Ikke tilstrekkelig

Barnier gjør det likevel klart at det ennå ikke er gjort store nok framskritt i samtalene til å åpne fase to.

I fase én er det kun vilkårene for selve skilsmissen som diskuteres. EUs krav er at det må gjøres «tilstrekkelige» framskritt i disse samtalene før det er aktuelt å starte forhandlinger om det framtidige forholdet.

– Vi må jobbe videre med dette de kommende ukene og månedene, sier Barnier.

Ifølge ham starter neste runde allerede 9. oktober. Uka etter skal stats- og regjeringssjefene diskutere brexit på et toppmøte i Brussel.

Uenige om EU-domstolen

Barnier påpeker at Storbritannia ennå ikke har gått med på å gi EU-domstolen en rolle i håndhevingen av rettighetene til EU-borgere i Storbritannia. Dette er et viktig krav fra EUs side.

I tillegg er det uenighet om retten til familiegjenforening og om eksport av velferdsytelser.

EU og Storbritannia har også et godt stykke å gå i diskusjonene om hvor store pengesummer britene skylder EU.

Storbritannia er foreløpig ikke i stand til å tilby en konkret sum, forklarer Davis. Han mener det til sjuende og sist må bli et «politisk» spørsmål hvor mye penger britene skal legge på bordet.

Bakke-Jensen positiv

Tidligere i uka var vår egen «brexitsjef» Frank Bakke-Jensen (H) i Brussel for å bli oppdatert om status i forhandlingene. Han deltok da på et møte i regi av EPP, en paraplyorganisasjon for konservative partier i Europa, hvor Barnier brifet om samtalene.

Europaministeren sier seg enig i at Mays nye signaler bringer saken et skritt framover. Han trekker spesielt fram forslaget om en overgangsperiode på rundt to år etter brexit der det er dagens regler som gjelder.

– Vi har sagt at vi gjerne vil være så tett som mulig på de overgangsordningene som kommer, rett og slett for enkelhets skyld, sier Bakke-Jensen til NTB.

Men EU holder foreløpig igjen. Ifølge Barnier er det ikke aktuelt å diskutere overgangsordninger før i neste fase av forhandlingene.

