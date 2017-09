Hugh Hefner roses og kritiseres

utenriks

91 år gamle Hefner døde onsdag i sin berømte og beryktede luksusbolig i Los Angeles – «Playboy Mansion».

Selv likte Hefner å framstille seg som en mangeårig forkjemper for mer liberale holdninger til sex. Allerede i 1953 startet han magasinet Playboy, som etter hvert ble kjent for en blanding av mykporno og respektert journalistikk.

Playboy-grunnleggeren var også en tidlig forkjemper for rettighetene til homofile og minoritetsgrupper.

– Hugh Hefner var en sterk støttespiller for borgerrettsbevegelsen. Vi vil aldri glemme ham, skriver den kjente borgerrettsaktivisten Jesse Louis Jackson på Twitter.

– Behandlet kvinner som søppel

Mange feminister har imidlertid aldri tilgitt Hefner for at han i over et halvt århundre plasserte nakne og halvnakne unge kvinner på midtsidene i Playboy.

– Hefner blir med rette husket for at han gjorde opprør mot høyreorientert moralisme tidligere enn de fleste andre. Men vennligst ikke glem at han behandlet han kvinner som søppel, tvitrer forfatteren og bloggeren Jessica Valenti.

Det aller første nummeret av Playboy kom i salg i desember 1953, med Marilyn Monroe som trekkplaster. Senere har stjerner som Sharon Stone, Cindy Crawford og Kim Basinger kledd av seg for bladet.

– Oppfant sex

Den første utgaven var på 44 sider, og solgte i et opplag av 54.175 til en pris av 50 cent per stykk.

– Før oss var det ingen som hadde sex, vi oppfant sex, sa han om bladet som ble født på grunnleggerens kjøkkenbord og ble kjernen til hans forretningsimperium.

Hefner, som mange vil huske ikledd en rød slåbrok med en pipe i hånden, blir hedret på magasinets hjemmeside. Et stort portrett av Playboy-kongen pryder nettsiden sammen med teksten «Livet er for kort til å leve noen andres drøm».

Hefner var gift med tidligere playmate Crystal Harris. Hun var Hefners tredje kone. Han etterlater seg fire barn fra de tidligere ekteskapene.