Kina og Indonesia feirer 60 års samarbeid med pandadiplomati

utenriks

Cai Tao (7) og Hu Chun (7) er navnene på pandaene som torsdag ankom fra Sichuan i Kina til Bogor i Indonesia. Pandaene er en symbolsk gest fra Kina for å markere 60 år med diplomatiske bånd mellom landene.

Dyrene skal tilbringe de neste ti årene i en dyrehage ved den indonesiske hovedstaden Jakarta. Der får de to pandaene en spesialbygget inngjerdet bolig til en verdi av over 35 millioner kroner. Håpet er at de to sjuåringene med tiden vil få pandaunger der, opplyser dyreparkens leder Tony Sumampouw til AP.

Pandaen er et nasjonalt ikon i Kina, og landet har en lang historie med «pandadiplomati» der kineserne låner ut pandaer til land de har tett samarbeid med. Indonesia er det 16. landet som har fått låne pandaer av Kina.

Til tross for gesten fra Kina, har det vært spenninger mellom Kina og Indonesia over havområder utenfor de indonesiske Natuna-øyene, sør for Kina. I juli endret Indonesia navnet Sør-Kinahavet til Nord-Natunahavet for å vise suverenitet over havområdet.

