Klatrer døde i steinras i Yosemite nasjonalpark

Vitner fortalte onsdag at stein falt ned rundt 14-tiden på ettermiddagen lokal tid. Ken Yager, som leder klatreforeningen i Yosemite, anslår at et relativt tynt skall med stein, på størrelse med fem hus, løsnet.

– Det raste ned og sendte opp en sky av støv i alle retninger, sa Yager.

Det er vanlig med steinras i Yosemite, men det er sjelden at de har dødelig utgang.

Parkvokter og talsmann Scott Gediman anslår at det befant seg rundt 30 eller flere klatrere i den noe over 1.200 meter høye fjellveggen da steinspranget gikk.

Den skadde klatreren er brakt til sykehus i nærheten av parken. Det er foreløpig ikke oppgitt hvor de to klatrerne kommer fra.

El Capitan er en av verdens høyeste granittmonolitter. Klatrere fra hele verden reiser hvert år til parken i California for å bestige den loddrette fjellveggen.

Gediman sier det ble sendt et helikopter for å undersøke steinraset.

