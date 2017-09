Nettgiganter innkalt på det politiske teppet i Washington

utenriks

Etterretningskomiteene i både Representantenes hus og Senatet har invitert representanter for Facebook og Google til åpne høringer. Kunngjøringen kommer dagen før Twitter etter planen skal uttale seg bak lukkede dører for begge komiteer.

Det er ikke satt noen dato for høringene i Representantenes hus, annet enn at de vil finne sted i oktober. Komiteen i Senatet har derimot satt av 1. november.

I en felles uttalelse fra Demokratene og Republikanerne heter det at komiteene vil holde åpne høringer med representanter for IT-selskap «for bedre å forstå hvordan Russland brukte elektroniske verktøy og plattformer for å så splid og påvirke det amerikanske valget».

Det er ikke klart om selskapene vil takke ja til invitasjonene. Både Facebook og Google har bekreftet at de har mottatt invitasjonene, mens Twitter ikke har ønsket å kommentere saken.

