Playboy-kongen Hugh Hefner er død

utenriks

Hugh Marston Hefner døde av naturlige årsaker i sitt eget hjem, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det bekrefter Playboy Enterprises.

91-åringen bodde i en luksusbolig som gikk under navnet The Playboy Mansion i Los Angeles i California. Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millioner dollar. I 2016 solgte han eiendommen til sin nabo, men skulle disponere hele eiendommen fram til sin død.

Hefner, som gikk under kallenavnet «Hef», ble født i Chicago i 1926 i et middelklassehjem som første barn av foreldre som begge var lærere. Under 2. verdenskrig skrev han for en militæravis.

Playboy

Det aller første nummeret av Playboy kom i salg i desember 1953, med Marilyn Monroe som første trekkplaster. Senere har stjerner som Sharon Stone, Cindy Crawford og Kim Basinger kledd av seg for bladet. Den første utgaven var på 44 sider, og solgte i et opplag av 54.175 til en pris av 50 cent per stykk.

– Før oss var det ingen som hadde sex, vi oppfant sex, sa han om bladet som ble født på grunnleggerens kjøkkenbord og ble kjernen til hans forretningsimperium.

Hedres

Hefner, som mange vil huske ikledd en rød slåbrok med en pipe i hånden, blir hedret på magasinets hjemmeside. Et stort portrett av Playboy-kongen pryder nettsiden sammen med teksten «Livet er for kort til å leve noen andres drøm».

Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.

Hefner var gift med tidligere playmate Crystal Harris. Hun var Hefners tredje kone. Han etterlater seg fire barn fra de tidligere ekteskapene.