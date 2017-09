Putin sier forholdene ligger til rette for en slutt på krigen i Syria

utenriks

-De nødvendige betingelsene er innfridd for å kunne få en slutt på fraksjonskrigen i Syria. Det betyr endelige seier over terroristene og at forholdene vil bli slik at syrerne kan få tilbake et fredelig liv og sine hjem, sa Putin etter samtalen med Erdogan.

Han la til at Russland og Tyrkia vil arbeide for å få til en dypere samordning av innsatsen for å løse krisen i Syria. Erdogan kvitterte med å si at de to landene er fast bestemt på å samarbeide tett og gjennom det vise en felles vilje til å få slutt på konflikten.

De to presidentene har diametralt motsatt syn på Assad-regimet, men sier ikke hvordan denne politiske nøtten skal knekkes. Under seks år med borgerkrig har Russland støttet president Bashar al-Assad, mens Tyrkia har systematisk støttet opprørerne som vil fjerne ham.

Forholdet mellom de to landene var på frysepunktet i 2015, da Tyrkia skjøt ned et russisk kampfly ved grensen til det syriske luftrommet. Siden da har de to presidentene kommet bedre overens med hverandre. De forsikrer at de vil støtte den territoriale integriteten i Syria og Irak, noe som betyr at en statsdannelse for kurderne ikke vil bli tolerert.

Et eksempel på bedre naboforhold er avtalen som ble inngått tidligere denne måneden om at Tyrkia skal kjøpe det russiskproduserte rakettforsvarssystemet S-400, en kontrakt som har utløst en viss bekymring hos Tyrkias NATO-allierte USA.

De to landene skal også styrke anstrengelsene for å gjøre Idlib-provinsen i det nordvestlige hjørnet av Syria til en våpenhvilesone. Dette området grenser opp til Tyrkia.

(©NTB)