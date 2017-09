USA reduserer bosetting av flyktninger

utenriks

Det opplyste tjenestepersoner onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet som avisa The Guardian har fått tilgang på, kommer det fram at administrasjonen har orientert Kongressen om kuttene. Der heter det at USA i 2018 vil bosette 45.000 flyktninger, noe som er det laveste antallet under noen president på over tre tiår.

I løpet av regnskapsåret 2016 aksepterte USA 84.995 flyktninger fra hele verden. I år går de mot å ta inn rundt 50.000. USA er fremdeles ett av landene som tar imot flest flyktninger, men ankomstene er betydelig redusert siden rekorden på over 200.000 i 1980.

Flyktningene som velges ut i programmet, blir sikkerhetssjekket og tatt inn i USA, hvor de etter hvert kan kvalifisere seg til å få permanent oppholdstillatelse. Det er derfor ikke sammenlignbart med de millionene av flyktninger og migranter som har ankommet Europa og land i Midtøsten de siste årene.

USAs president Donald Trump har lenge vært tydelig på at han ønsker strengere bakgrunnssjekker av flyktninger som kommer via bosettingsprogrammet.

– Vi må sørge for at bosettingsmuligheten går til de som er kvalifisert for det, og som ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for landet vårt, sa en amerikansk tjenestemann da de nye tallene ble kjent.

Flyktningene velges ut av FN. Enker med barn, eldre og funksjonshemmede får prioritet. De som velges ut, bosettes hovedsakelig i mindre eller mellomstore byer rundt i USA, og får hjelp til å sikre seg bosted og arbeid.

