– 4 drept og 20 såret i selvmordsangrep ved moské i Kabul

– En selvmordsbomber som gjette sauer, har sprengt seg utenfor moskeen, sier leder for Kabul-politiets kriminaletterforskningsavdeling, Salim Almas, til AFP.

En talsmann for et av byens sykehus opplyser at fire personer er bekreftet drept og 20 såret.

Angrepet fant sted fredag ettermiddag da folk strømmet ut fra moskeen etter fredagsbønnen. Moskeen ligger i sentrum av hovedstaden.

Almas' opplysninger bekreftes delvis av polititalsmann Abdul Rahman. Han forteller at en mann sprengte seg på gaten om lag 1.000 meter fra Hussainia-moskeen da folk var på vei ut av bygningen.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for angrepet, men både Taliban og IS har gjentatte ganger slått til mot landets sjiamuslimske minoritet.

Denne helgen markeres også den sjiamuslimske høytiden ashura, en høytid som i flere år har blitt preget av voldelige angrep i Afghanistan.

