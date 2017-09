Minst 1.200 irakiske soldater drept i Mosul-offensiven

utenriks

– Slaget for å frigjøre Mosul fra oktober 2016 til juli 2017 gjenspeiler et stort offer fra våre irakiske partnere, som mistet mellom 1.200 og 1.500 av sitt personell i operasjonen. Rundt 8.000 ble i tillegg såret, står det i en uttalelse fra den amerikanskledede koalisjonen.

De gir ikke nærmere opplysninger om hvor mange soldater de forskjellige styrkene som deltok i kampene mistet.

Gjenerobringen av Mosul i juli var det største tilbakeslaget for IS siden offensiven for å presse gruppa tilbake begynte.

Irakiske styrker gir gjerne ut anslag over hvor mange IS-krigere de mener å ha drept, men er svært tilbakeholdne med å omtale egne tap.

IS tok kontrollen over store landområder nord og vest for Bagdad i 2014, men irakiske styrker har med hjelp av amerikanskledede luftangrep og annen støtte tatt tilbake størsteparten av arealet.

(©NTB)