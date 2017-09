Politico: Det hvite hus vil granske e-postbruken

utenriks

Grunnen er at det har kommet for en dag at en rekke fremtredende rådgivere rundt presidenten har brukt privat epost i embets medfør, ifølge fire tjenestemenn kjent med saken.

Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen.

Kushner og hans kone Ivanka Trumps private epostkontoer skal være av spesiell interesse, fordi de fortsatt arbeider i Det hvite hus. Kontoer for andre av presidentens rådgivere blir også gjennomgått.

Det kan ta flere uker eller måneder før undersøkelsen er ferdig. Den tar blant annet sikte på å avgjøre om den private e-postbruken kan knyttes til spesialetterforsker Robert Muellers gransking.

Blant spørsmålene han etterforsker, er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor.

