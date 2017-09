Svensk forfatter blir ikke utlevert fra Spania til Tyrkia

utenriks

Den spanske regjeringen kunngjorde beslutningen fredag ettermiddag.

Det betyr at Yalcin (59), som både er svensk og tyrkisk statsborger, kan reise hjem til Sverige etter å ha sittet fengslet i Spania siden august.

Årsaken til pågripelsen var at tyrkiske myndigheter utstedte en internasjonal arrestordre mot forfatteren. De anklager ham for å være leder av en terrororganisasjon, og hevder han har spredt propaganda på nettet under en rekke psevdonymer.

Yalcin flyktet til Sverige i 1984 der han fikk politisk asyl. Han har hatt dobbelt statsborgerskap siden 2006.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström gleder seg over avgjørelsen.

– Hamza Yalcin er nå fri til å reise og kan se igjen sin familie, skriver hun i en uttalelse på regjeringens nettsted.

(©NTB)