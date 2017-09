Tusk vil rydde i nye reformideer for EU 

utenriks

Torsdag kveld var stats- og regjeringssjefene i EU samlet til en lang middagsdiskusjon om veien videre for Europa etter brexit.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og Frankrikes president Emmanuel Macron har begge holdt ordrike taler om temaet. En rekke ambisiøse reformforslag er kastet opp i lufta.

Nå vil EUs president Donald Tusk forsøke å ta direksjonen.

– Det har vært plenty med nye ideer. Noen ser ut til å tro at dette er en slags Eurovision-konkurranse, og det er det kanskje også. Men jeg personlig er overbevist om at vi kan få bruk for disse ideene hvis vi bare synger samstemt, sier Tusk.

Vil legge fram agenda

Planen er å samle og sortere alle de nye ideene i et felles dokument. Dette skal legges fram om to uker.

Ikke alle forslagene kan regne med å få douze points.

– Det er lagt fram mange forslag uten substans, der vi bare har fått navnet og ikke definisjonen. Alle tolker dem litt forskjellig, kommenterer Litauens president Dalia Grybauskaite.

Hun mener det er for tidlig å si hvilke forslag som har noe for seg.

Forslagene må gjennomgås sak for sak, mener Tusk. Han kaller torsdagens diskusjon «god og konstruktiv».

Store visjoner

Det var Juncker som var først ut med å presentere sine visjoner. Han la fram forslagene i midten av september da han holdt sin årlige tale til EU-parlamentet om unionens tilstand.

Juncker mener blant annet at EUs to presidentverv bør slås sammen til ett, at eurosonen bør få en egen finansminister, og at flere land bør tas inn i Schengen.

Macron går lenger i sine reformforslag. Han mener eurosonen også må få et eget budsjett. I tillegg tar han til orde for en felles europeisk intervensjonsstyrke, et felles europeisk asylbyrå og seter i EU-parlamentet som går til felles europeiske partilister.

Skepsis til reformiver

Budskapet fra Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen er at EU bør være forsiktig med å gi seg i kast med store reformprosesser.

Han mener EU må konsentrere seg om kjerneoppgavene.

– Det er mange som i likhet med meg er opptatt av at vi nå må levere på det vi har lovet, sier Løkke ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Han får støtte fra Sveriges statsminister Stefan Löfven, som advarer mot å presse så hardt på for reformer at det sår splid mellom landene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut.

Digitalisering på agendaen

Fredag fortsatte toppmøtet med digitalisering som tema. Estland har gjort dette til hovedprioritet under sitt EU-formannskap i høst.

– Vi må ha den riktige infrastrukturen, de riktige reglene og den rette holdningen. Det digitale samfunnet er allerede her, og arbeidet er allerede i gang. Jeg er sikker på at framtida er digital, sier Estlands statsminister Jüri Ratas.

Men også i dette temaet står EU foran harde dragkamper.

Et betent spørsmål er skattlegging av store internettselskaper. Der ønsker Macron en kraftig skjerping av skattesatsene, mens land som Irland stritter imot.

– Hvis vi vil ha slike selskaper til Europa, er ikke løsningen økt skatt og strengere reguleringer, sier Irlands statsminister Leo Varadkar.

