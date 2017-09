Twitter får refs etter Russland-høring i USA

utenriks

I en uttalelse fra det sosiale mediet torsdag, fremgår det at Twitter opplyste til Kongressens etterretningskomité om annonsene fra den statsfinansierte fjernsynsgruppen Russia Today TV (RT) som kringkaster over hele verden.

Twitter forklarte at RT i 2016 betalte 274.000 dollar for over 1.800 Twitter-annonser som kan ha blitt brukt til å prøve å påvirke valget i USA.

Opplysningen kommer etter at Facebook bekreftet at utenlandske operatører knyttet til Russland, betalte for å promotere politiske meldinger via det sosiale nettverket, noe som kan være et brudd på amerikanske valglover.

450 kontoer

Twitter sa at selskapet undersøker hva de utenlandske kildene kan ha gjort for å påvirke valget etter at Facebook mener de har funnet 450 kontoer som synes å ha blitt brukt til å kjøpe nær 3.000 annonser på deres tjeneste. De skal ha kostet til sammen nærmere 100.000 dollar.

– Av de rundt 450 kontoene som Facebook nylig opplyste om som en del av sin gjennomgang, kom vi til at 22 hadde tilsvarende kontoer på Twitter. Alle de identifiserte kontoene er allerede eller blir straks fjernet fra Twitter for brudd på våre regler, heter det i uttalelsen.

Får kritikk

Senator Mark Warner i Virginia mener informasjonen Twitter har oppgitt er «utilstrekkelig på nesten alle mulige måter».

Demokraten mener Twitters funn kun baserer seg på Facebooks arbeid, og at det vitner om «en enorm mangel på forståelse fra Twitter-teamet om hvor alvorlig situasjonen er og hva slags trussel det utgjør for demokratiet».

Warner mener møtet bak de lukkede dørene bare understreket behovet for at Twitter stiller opp i en åpen høring til høsten.

Også demokraten Adam Schiff ber Twitter legge fram ytterligere informasjon.

– Jeg tror ikke vi har gjort annet enn å skrape litt på overflaten når det gjelder å forstå hvordan russerne kan ha tatt i bruk denne plattformen, sier Schiff.

