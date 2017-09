UKIP velger sin fjerde leder på et drøyt år

utenriks

Deler av partiet fryktet at man nå ville velge antiislamske Anne Marie Waters til ny leder.

Men det var Henry Bolton (54) som under landsmøtet fredag ble presentert som partiets nye leder. Han er tidligere offiser og har også vært medlem og kandidat for Liberaldemokratene.

Ifølge BBC fikk han 30 prosent av stemmene, mens Waters kom på andreplass med 21,3 prosent.

Han har tidligere uttalt at det er viktigere at politikken er effektiv enn hvorvidt den ligger på venstre- eller høyresiden, ifølge Wikipedia.

Til sammen var det seks lederkandidater.

Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet har slitt med å finne formen etter at britiske velgere stemte for EU-utmeldelse i folkeavstemningen sommeren 2016.

I valget på ny nasjonalforsamling i juni fikk partiet mindre enn 2 prosent av stemmene.

Partiets tidligere leder Nigel Farage uttalte på forhånd at det vil være over og ut for partiet hvis det velger en antiislamsk plattform.

Han hadde på forhånd gitt beskjed om at han støttet Boltons kandidatur.

