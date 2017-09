USAs helseminister Tom Price går av etter privatfly-skandale

utenriks

President Donald Trump, som gikk til valg på å gjøre kraftige kutt i offentlig pengebruk, har vært svært misfornøyd med saken, melder flere kilder.

Price beklaget torsdag privatfly-bruken, som ble kjent gjennom en rekke avsløringer i amerikanske medier. Han sa også at han vil betale tilbake 52.000 dollar (rundt 400.000 kroner) til amerikanske myndigheter.

Kritikken har imidlertid vedvart, og fredag kom meldingen om at han går av.

Presidenten kommenterte saken før avgangen ble kjent.

– Han er en veldig fin fyr. Jeg liker absolutt ikke hvordan dette oppfattes. Jeg er ikke fornøyd, så mye kan jeg si, sa Trump til journalister mens han bordet et militært helikopter på vei til sin golfbane i New Jersey.

Helseministeren er den første ministeren som trekker seg fra Donald Trumps turbulente regjering. Price var helseminister i mindre enn åtte måneder. Flere høytstående medlemmer av staben i Det hvite hus er tidligere skiftet ut.

Saken har overskygget andre viktige saker for Trumps regjering, blant annet arbeidet med en skattereform. Andre regjeringsmedlemmers reisevaner er også satt under lupen, og Representantenes hus har iverksatt en granskning.

Don Wright som leder Office of Disease Prevention and Health Promotion i det amerikanske helsedepartementet, tar midlertidig over jobben som helseminister.