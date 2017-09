Iran og Irak planlegger felles militærøvelse

utenriks

Øvelsen vil bli gjennomført i løpet av de kommende dagene i tre forskjellige grenseregioner nord i Irak, opplyser en iransk militærtalsmann til nyhetsbyrået Tasnim lørdag.

Talsmannen sier at etter den «ulovlige» folkeavstemningen om uavhengighet for det kurdiske området, er det nødvendig for Iran å beskytte sin grense mot Nord-Irak.

Et stort flertall av de irakiske kurderne stemte for uavhengighet i folkeavstemningen, som ikke var bindende.

Sentralmyndighetene i Bagdad har reagert sterkt, det har også nabolandene Tyrkia og Iran. Iran vil ikke anerkjenne resultatet av folkeavstemningen og har tilbudt Irak hjelp for å holde landet samlet. Det har også stengt grensen til Nord-Irak og blokkert oljetransporten fra den kurdiske regionen.

