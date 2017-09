Motstandere av folkeavstemningen demonstrerte i Barcelona

utenriks

Det store banner har påskriften «mer demokrati» på katalansk, og er til støtte for den omstridte folkeavstemningen som myndighetene i Madrid har erklært for ulovlig. De kommunale myndighetene hadde hengt det opp som en reaksjon på de spanske myndighetenes omfattende tiltak for å stanse folkeavstemningen.

Separatistene i regionen vil gjennomføre avstemningen søndag til tross for den kraftige motstanden.

Demonstrantene som ønsker å beholde et samlet Spania, gikk løs på banneret til jubel fra folkemengden. Andre brant det uoffisielle katalanske flagget.

