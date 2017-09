Politiet i Catalonia ber foreldre og barn forlate skoler 

utenriks

Flere foreldre har overnattet på skolene for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler søndag. Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6. De fikk også beskjed om at det er ulovlig å dele ut valgmateriell som støtter den omstridte folkeavstemningen, der velgere skal ta stilling til om regionen skal løsrives fra Spania.

Spanske domstoler har også gitt politiet ordre om å aksjonere mot lokalpolitikere som lar skoler bli brukt som valglokaler.

Ikke voldsbruk

Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.

Men politiet har fått beskjed om at de ikke skal bruke vold mot foreldre og barn.

Ved flere skoler hadde foreldre planlagt å bruke lørdagen til aktiviteter for barna og dermed hindre politiet i å stenge skolene.

– Jeg kommer til å sove her med min eldste sønn som er elev her, sier Gisela Losa, en trebarnsmor som har slått seg ned på en barneskole i den velstående Barcelona-forstaden Gracia

Razzia

Spansk politi gjennomførte lørdag også en razzia på den katalanske myndigheters senter for telekommunikasjon og informasjon, skriver avisen La Vanguardia, som viser til radiostasjonen RAC 1.

Kvelden før samlet titusener av katalanske separatister seg til en stor demonstrasjon i Barcelona for å vise støtte til folkeavstemningen. Blant dem var også mange bønder som for anledningen kjørte nedover Barcelonas brede bulevarder på traktorene sine.

Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning, mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den. En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.

– Denne løsrivelsesprosessen har vært ulovlig fra begynnelsen, sa regjeringens talsmann Inigo Mendez de Vigo fredag.

Han mener avstemningen ikke vil få noen politiske konsekvenser, bortsett fra å skape splittelse.

Taushet i Brussel

I andre EU-land har politikere forholdt seg oppsiktsvekkende tause om den folkeavstemningen. Mange ønsker ikke å ta stilling i den betente saken, noen av dem i frykt for å provosere fram reaksjoner fra egne separatistbevegelser.

I Skottland har det imidlertid blitt arrangert noen små støttedemonstrasjoner blant innbyggere som drømmer om løsrivelse fra Storbritannia.

Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.

Ikke navngitte EU-kilder har imidlertid uttrykt stor uro for utviklingen.

– Vi følger hele prosessen med stor, stor bekymring, sa en EU-kilde som brifet pressen om situasjonen på betingelse av ikke å bli navngitt.

