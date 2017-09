Trump langer ut mot ordfører på orkanrammede Puerto Rico

utenriks

Orkanen Maria slo inn over den amerikanske øya med stor kraft den 20. september. Den er den kraftigste som har rammet Puerto Rico siden 1932. Orkanen slo ut strømforsyningen for samtlige av øyas 3,5 millioner innbyggere og forårsaket enorme ødeleggelser.

Trumps regjering har fått skarp kritikk for treg nødhjelp til øya, og Carmen Yulin Cruz, ordfører i hovedstaden San Juan, luftet sin frustrasjon fredag etter en rekke svært positive uttalelser om hjelpeinnsatsen fra medlemmer av Trumps regjering.

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy, sa hun.

– Hvis vi ikke får mat og drikke ut til folk, blir dette nesten som et folkemord, føyde hun til, og beskyldte Trumps regjering for å «drepe oss med sin ineffektivitet».

Fyrte løs på Twitter

Trump ser ut til å ha likt kritikken dårlig, og svarte i en serie meldinger på Twitter lørdag.

– Ordføreren i San Juan, som var veldig smigrende for noen dager siden, har nå blitt fortalt av Demokratene at hun må være ekkel mot Trump, skriver han.

– Dårlige lederevner hos ordføreren i San Juan og andre på Puerto Rico, som ikke klarer å få arbeiderne sine til å hjelpe. De vil ha alt gjort for seg når dette burde være en innsats fra fellesskapet. 10.000 føderale arbeidere på øya gjør en fantastisk jobb, tvitrer den amerikanske presidenten.

Trump sier at det ikke skal spares på noe i innsatsen for Puerto Rico, og framholder i sine Twitter-meldinger at hjelpearbeiderne har gjort en fantastisk jobb, til tross for at de ikke har strøm, veiforbindelse og telefon.

Soldater og fartøy

Store deler av San Juan er fortsatt uten strøm, vannforsyning og mobilnett over en uke etter at orkanen rammet. I rapporter fra flere byer rundt omkring på øya fortelles det at verken føderal eller lokal hjelp er kommet fram, og desperate innbyggerne forteller at journalistene er de første utenfra som kommer.

– Det har ikke kommet hjelp fra verken FEMA, føderale myndigheter eller noen andre, sier Elisa Gonzalez (49). FEMA er den føderale amerikanske kriseetaten.

Situasjonen bedrer seg imidlertid langsomt, telenettet er nå oppe for rundt 30 prosent av øya, og flere supermarkeder holder åpent, i alle fall i noen timer om dagen. 10.000 soldater fra det amerikanske forsvaret er satt inn i hjelpearbeidet, og flere marinefartøy er sendt til øya.

Kritikk

Trump, som sendte Twitter-meldingene under et helgeopphold på sitt golfanlegg i New Jersey, skal besøke Puerto Rico tirsdag.

Han har tidligere fått kritikk for å ikke ha nevnt katastrofen på Puerto Rico i flere dager, men heller viet mye tid til å kritisere NFL-spillernes protester mot politivold. Da han først omtalte ødeleggelsene i sine daglige Twitter-meldinger, nevnte han i samtidig at Puerto Rico skylder milliarder til «Wall Street og bankene», og at dette «dessverre må tas hånd om».

Mange kritikere mener Trump har vært langt mindre støttende overfor befolkningen på Puerto Rico enn innbyggerne i Florida, Louisiana og Texas, som også nylig har vært rammet av orkaner. Her har han omtalt innbyggerne som sterke og tøffe, og sa på et tidspunkt at Texas kunne takle hva som helst.

Innbyggerne på Puerto Rico er amerikanske statsborgere, men den regnes ikke som egen delstat og de er dermed ikke representert i Kongressen. Den store majoriteten er spansktalende.

