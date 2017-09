USA ser ingen tegn til nordkoreansk forhandlingsvilje

utenriks

– Nordkoreanske tjenestemenn har ikke vist noen tegn til at de er interessert i eller er klar for samtaler om atomnedrustning, sier utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert i en uttalelse.

Kunngjøringen kom etter at utenriksminister Rex Tillerson for første gang innrømmet at USA har enkelte åpne kanaler til det nordkoreanske regimet. Han sa at landet forsøker å finne ut om regimet er villig til å forhandle.

– Vi spør. Vi har kommunikasjonskanaler med Pyongyang. Vi er ikke i en mørk situasjon, en blackout, vi har et par, tre kanaler til Pyongyang, sa Tillerson etter samtaler med kinesiske ledere i Pyongyang.

