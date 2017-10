Houston preges fortsatt av Harvey

utenriks

Vannet har trukket seg tilbake og forretningene har åpnet igjen etter at orkanen traff den lavtliggende millionbyen Houston i delstaten Texas 25. august.

Men skrothaugene som ligger i gatene er en konstant påminnelse om at opprydningsarbeidet langt fra er over.

Flere enn 1.300 personer bor fortsatt i tilfluktsrom, mens flere enn 60.000 bor på hotellrom betalt av den føderale amerikanske kriseetaten (FEMA).

En av mennene som bor i et tilfluktsrom, sier at han venter på at myndighetene skal behandle hans søknad om hjelp. En annen mann forteller at han ikke har latt familien returnere til sitt oversvømte hjem i frykt for at opplevelsen blir for sterk.

(©NTB)