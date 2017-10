utenriks

Tallet er dermed kraftig oppjustert fra det forrige anslaget på 465 sårede.

Det er tidligere meldt om to alvorlig skadde. En av de alvorlig skadde fikk en øyeskade mens den andre fikk hjerteinfarkt under en politiaksjon i Lerida, 150 kilometer vest for Barcelona.

Barcelonas borgermester Ada Colau krever stans i det hun omtaler som «politivolden», ifølge Reuters.

Regjeringen i Madrid har opplyst at tolv politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.